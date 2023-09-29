В России с 1 января 2024 года вырастут выплаты пенсионерам

В Российской Федерации средняя пенсия с начала нового, 2024, года может стать больше 23 тыс. рублей. Так, согласно законопроекту о бюджете Социального фонда на следующий год, планируется проиндексировать пенсии, страховые пособия.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В России с 1 января 2024 года специалисты проведут перерасчет страховых выплат по старости для неработающих пенсионеров. Так, выплаты составят 23 405 рублей. На реализацию этих целей выделили 10 млрд рублей, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит 122 тыс. рублей. В 2023 году размер выплат составляет 83 тыс. рублей. На такую выплату могут рассчитывать россияне, имеющие стаж более восьми лет.

Кроме того, жители со стажем от пяти до восьми лет смогут получать до 98 246 рублей, а для россиян с меньшим стажем предусмотрены выплаты в размере 73 685 рублей.