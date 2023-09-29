В Ленобласти 4 октября жителей разбудят сирены

В Ленинградской области в начале октября проведут комплексную техническую проверку готовности системы оповещения населения. Так, мероприятие начнется в 10:00 и продлится час.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

На территории Ленинградской области в среду, 4 октября, в период с 10:00 до 11:00 пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения, сообщает Онлайн47.

Отмечается, что специалисты планируют проверить работу телевизионных и радиотрансляционных сетей вещания, а также электросирены и громкоговорители. Таким образом эксперты оценят готовность региональной системы оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в Ленобласти.

Специалисты попросили жители и гостей 47 региона попросили с пониманием отнестись к проводимой проверки. Они призвали жителей сохранять спокойствие во время ее проведения.