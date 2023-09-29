В Петербурге за неделю почти 1,1 тысяч жителей пострадали от укуса клещей

В Санкт-Петербурге за неделю больше тысячи местных жителей попали в больницу из-за укусов клещей. Среди пострадавших оказались 145 детей. Кроме того, медики выявили 23 случая боррелиоза или энцефалита.

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В Северной столице 1095 жителей за последнюю неделю обратились за помощью медиков из-за укусов клещей. В результате укуса клещей пострадали 145 детей, сообщает МК в Питере со ссылкой на пресс-служба Роспотребнадзора по городу.

Отмечается, что только 117 человек пострадали в черте культурной столице. Кроме того, медики выявили 23 случая заболевания, из которых 20 пациентов с клещевым боррелиозом. Остальные три попали в больницу с клещевым энцефалитом.

Напомним, что в сражении с клещами важно выбрать правильное средство, в таком случае защита может увеличиться почти на 100%. Специалисты рассказали, чему необходимо отдать предпочтение в борьбе с «кровососами».