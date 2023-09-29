Петербуржцам назвали четыре способа доехать до Пулково и сэкономить

В Санкт-Петербурге у местных жителей есть четыре способа экономно добраться до аэропорта Пулково. Можно добраться как на наземном транспорте, так и с помощью ж/д путей.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице петербуржцы могут доехать до станции метро «Московская», выйдя на Алтайскую улицу, и сесть на автобус №№39 и 39э. Эти маршруты работают с 06:00 до 24:00. Время в пути составляет порядка 20-30 минут, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Также до аэропорта можно добраться на поезде. Для этого с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская») можно взять билет до ж/д платформы «Аэропорт». После этого сесть на автобус №39 на остановке «Платформа Аэропорт». Электричка развозит пассажиров с 06:05 до 23:45. Билет обойдется в 45 рублей.

Напомним, что на наземном транспорте можно сэкономить с помощью тарифов «60 минут» и «90 минут». Так, по первому тарифу, если пользоваться автобусом, трамваем или троллейбусом, петербуржцы потратят всего 54 рубля. По второму тарифу жители за 78 рублей в течение 1,5 часов могут один раз воспользоваться метро и неограниченное количество раз наземным.