В музее обороны и блокады Ленинграда появится театральная площадка

В Северной столице музей обороны и блокады Ленинграда переделают в научно-просветительский центр национального масштаба. Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что Соляному городку вернут исторический облик.

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В Северной столице представили концепцию развития музея обороны и блокады Ленинграда, которую разработали по поручению президента РФ Владимира Путина. По словам Пиотровского, новая концепция рассчитана на будущие поколения, сообщает Санкт-Петербург.ру.

Он отметил, что в здании появится большая библиотека, в которой смогут заниматься жители и гости Северной столицы.

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова добавила, что «концепция эта охватывает всю территорию Соляного городка, потому что в 1944 году сразу после освобождения Ленинграда от блокады было принято решение о создании этого музея».

Также там установят театральную площадку.