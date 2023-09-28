В России в 2025 году хотят поднять пенсии на уровне инфляции и доходов

В Российской Федерации в 2025 году планируют поднять уровень пенсий согласно инфляции и доходам. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такое решение позволит поднять доход пенсионеров.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Светлана Бессараб рассказала, что российские власти в 2025 году хотят поднять размер пенсии в соответствии с уровнем инфляции и доходов. Такая мера будет принята с целью повысить доходы российских пенсионеров, сообщает Бриф24.

Она отметила, что индексацию в 2025 году планируется провести дважды. С начала февраля увеличат выплаты до уровня инфляции, а с 1 апреля — по доходам.

Отмечается, что точный размер индексации будет установлен в октябре текущего года. Показатель должны утвердить с учетом инфляции.

Напомним, что в июне 2023 года петербуржцы взяли кредитов на сумму в 110,9 млрд рублей. При этом 14 млрд рублей (12,5%) приходятся на горожан старше 60 лет.