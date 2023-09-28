На Грязном острове завершается снос ветхих корпусов

На Грязном острове в Петербурге продолжаются работу по сносу ветхих корпусов. Как сообщили в компании «Прайд», работы выполнены на 95%.

Фото: Baltphoto/Валентин_Егоршин

Работы ведутся вокруг известного для петербуржцев объекта — Водонапорной башни гидролизного завода. Чиновники согласовали проект расчистки территории, который позволит сохранить башню и облик местности.

Под снос пошли ветхие цеха, построенные в советские годы, не представляющие особой ценности и потенциально опасные из-за аварийного состояния. В результате демонтажа этих строений будет восстановлен исторический вид со стороны реки Екатерингофки.