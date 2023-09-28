Сборная России в октябре сыграет со сборной Камеруна в Москве

В Москве может состояться футбольный матч между сборными России и Камеруна на стадионе «ВТБ-Арена». Сборная РФ в октябре планирует отыграть два матча.

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Генеральный секретарь Российской футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что 12 октября на «ВТБ-Арене» в Москве пройдет товарищеский матч между сборными России и Камеруна, сообщает телеканал 360.

Кроме того, по его словам, сборная РФ в этом месяце планирует провести еще одну встречу. Подробная информация появится после того, как стороны согласуют все детали с Международной федерацией футбола.

Однако Митрофанов не рассказал, кто станет соперником сборной России во втором матче.

Напомним, что нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о своем переходе из московского “Локомотива”. Футболист заявил, что он не предавал московский клуб своим переходом.