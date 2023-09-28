В Петербурге до конца года все рестораны KFC станут Rostic’s

В Санкт-Петербурге до конца текущего года планируют переименовать все рестораны сети быстрого питания KFC. Так, в настоящее время уже переименовали 64 ресторана.

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В России действуют больше 1150 ресторан сети KFC. Однако компания «Юнирест», правообладатель брендов KFC и Rostic’s, напрямую руководит только 66 ресторанами, остальные находятся во владении франчайзинговых партнеров, сообщает Neva.Today.

Отметим, что в городе на Неве и Ленобласти переименовали 64 заведения, а всего действуют 103. Все заведения будут работать под брендом Rostic’s.

Напомним, что в 2022 году компания Yum! Brands, владеющая брендом KFC, сообщила, что приостанавливает инвестиции в российские активы. Тогда активы перешли в собственность компании «Смарт Сервис».

Напомним, что в центре Северной столицы к концу месяца стало меньше свободных помещений, где можно было бы организовать новые точки общественного питания.