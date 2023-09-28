Музей обороны и блокады Ленинграда хотят превратить в научно-просветительский центр
В Петербурге планируют сделать из музея обороны и блокады Ленинграда крупный научно-просветительский центр национального масштаба. Концепция была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина.
В музее обороны и блокады Ленинграда презентовали новую концепцию развития, разработанную по поручению главы государства Владимира Путина, сообщает Патрульный Петербурга.
Отмечается, что, согласно новой концепции, соляному городку восстановят исторический облик, а сам музей превратится в крупный научно-просветительский центр национального масштаба.
Там планируется разместить не только постоянные экспозиции, но и проводить временные выставки. Также музей оборудуют фондохранилищем, библиотекой, образовательным и молодежным центром и театральной площадкой.
Напомним, что крупнейшее в мире экспозиционное пространство, посвященное электрическому транспорту, создадут в Петербурге на базе выставочного комплекса «Горэлектротранса».