Музей обороны и блокады Ленинграда хотят превратить в научно-просветительский центр

В Петербурге планируют сделать из музея обороны и блокады Ленинграда крупный научно-просветительский центр национального масштаба. Концепция была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина.

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В музее обороны и блокады Ленинграда презентовали новую концепцию развития, разработанную по поручению главы государства Владимира Путина, сообщает Патрульный Петербурга.

Отмечается, что, согласно новой концепции, соляному городку восстановят исторический облик, а сам музей превратится в крупный научно-просветительский центр национального масштаба.

Там планируется разместить не только постоянные экспозиции, но и проводить временные выставки. Также музей оборудуют фондохранилищем, библиотекой, образовательным и молодежным центром и театральной площадкой.

Напомним, что крупнейшее в мире экспозиционное пространство, посвященное электрическому транспорту, создадут в Петербурге на базе выставочного комплекса «Горэлектротранса».