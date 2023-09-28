В единой подписке на онлайн-кинотеатры появилось еще два сервисах

Мобильный оператор МегаФон продолжает пополнять список сервисов в единой подписке. Так, компании удалось объединить больше 50% рынка видеосервисов.

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Пользователям по единой подписке стали доступны еще два онлайн-кинотеатрам — Wink и more.tv. Ранее они уже могли пользоваться сервисами Иви, Okko, START, а также PREMIER.

Отметим, что расширение списка онлайн-кинотеатров не повлияет на стоимость подписки — она останется прежней. Пользователи платят такую сумму, какую пришлось бы заплатить на подписку на отдельный сервис.

Напомним, что онлайн-кинотеатр Wink предлагает пользователям 120 телевизионных каналов и 27 тысяч фильмов и сериалов. На сервисе more.tv пользователи получают доступ к контенту стримингового сервиса Hulu, владельцем которого является компания The Walt Disney Company. Также через сервис пользователи могут просматривать 131 телеканал и семь тысяч кинокартин.