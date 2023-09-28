В Петербурге прирост промышленного производства в 2023 году составил больше 9%

В Санкт-Петербурге с начала текущего года наблюдается рост индекса промышленного производства — он составил 109,1% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

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В Северной столице, согласно данным «Петростата», индекс промышленного производства за первые восемь месяцев 2023 года вырос на 9,1%. Наибольший прирост наблюдается в производстве изделий из текстиля (27,4 %), сообщает МК в Питере.

Отмечается, что на втором месте расположилось производство машин и соответствующего оборудования — 27,3%. Тройку замыкает производство кожи и изделий из кожи — 24,2%.

Напомним, что в Ленинградской области начнет функционировать новый семеноводческий центр. Предприятие заработает после ввода в строй зерносушильного комплекса компании «Приневское». Дрозденко добавил, что с вводом нового комплекса Ленобласть сможет достичь больших успехов в семеноводстве зерновых культур и рапса.