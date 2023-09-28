В Петербурге создали лояльные условия для пользования платными парковками

Петербуржцы могут бесплатно пользоваться парковочным местом на платной стоянке с 20:00 до 8:00. В остальное время 1 час стоянки для водителей легкового автомобиля без абонемента обойдется в 100 рублей.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Для транспорта категорий А и М — 39 рублей, и для ТС категории С — 198 рублей, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Оплата за стоянку должна быть внесена не позднее 15 минут после парковки машины. Также с 1 сентября с первой минуты второго часа начинает действовать поминутная оплата.

Освободить парковочное место необходимо не позже, чем через 10 минут по истечению оплаченного времени. Если водитель планирует продлить парковку, то сделать это нужно до завершения оплаченного часа.

В ведомстве добавили, что следует своевременно оплачивать платную парковку, иначе нарушения сроков грозит штрафом в размере 3 тыс. рублей.