Петербуржцам предлагают придумать эмблему города для выставки «Россия»

У жителе Северной столицы появилась возможность принять участие в конкурсе на лучшую эмблему для выставки «Россия». Лучший логотип города определят путем голосования.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Примечательно, что предложить свой вариант изображения могут не только жители Петербурга, но и других регионов страны. Оставить идею логотипа можно на сайте международной выставки-форума «Россия» в разделе «Создаем вместе», сообщает Бриф24.

В настоящее время голосование за лучший вариант уже стартовало. Промежуточные результаты по регионам станут известны через две недели.

Для создания логотипа пользователю нужно пройти авторизацию и выбрать понравившиеся буквы из предоставленного списка. Напомним, что международная выставка-форум «Россия» заработает 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года.