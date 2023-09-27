УФАС Петербурга выдало ПАО «Ростелеком» предупреждение из-за навязчивой рекламы

После проверки сайта ПАО «Ростелеком» Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение. Оказалось, что клиентам систематически навязываются рекламные объявления.

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Так, УФАС Петербурга пришло к выводу, что ПАО «Ростелеком» при помощи рекламы может получать неправомерное преимущество в предпринимательской деятельности, сообщает АБН. Нарушения нашли на сайте компании.

Уточняется, что потенциальных клиентов, желающих подключить услугу, просят заполнить заявку, которую можно оставить только в случае согласия со всеми пунктами соглашения, включая рассылку сторонних предложений. При этом в Законе о рекламе последний пункт не предусматривается.

УФАС отметила в деятельности ПАО «Ростелеком» нарушение статьи Закона о защите конкуренции. В результате компания получила предупреждение, согласно которому провайдер до 20 октября должен исключить условие предоставления персональных данных для рассылки из перечня обязательных.