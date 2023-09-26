Под конец 2024 года в Петербурге откроется новое здание Кунсткамеры

В Санкт-Петербурге подходит к концу возведение нового здания Кунсткамеры. Первых посетителей фондохранилище примет в конце следующего года масштабной выставкой.

Фото: кадр из эфира телеканала Санкт-Петербург

Известно, что специалисты уже приступили к внутренней отделке здания. В фондохранилище появится современная система климат-контроля, которая обеспечит подходящие температурные условия для каждой реликвии, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что до обустройства музея из башни планировали наблюдать за звездами, и теперь она станет частью научно-хранительского центра. В начале восьмидесятых здесь была заморожена стройка зданий НИИ прикладной астрономии.

Примечательно, что фондохранилище кунсткамеры строят на базе уже имеющихся сооружений. Демонтирован и отстроен заново был только хранительский корпус, пояснил заместитель директора Департамента по строительству объектов науки и образования ППК «Единый заказчик» Денис Туманов. Административные помещения же сохранили.

Сейчас внешняя отделка уже завершена, остались только внутренние работы, но они же самые сложные. Кроме того, специалисты обустраивают экодорожки, газоны и высаживают деревья.

Пока экспонаты хранятся на разных площадках в нескольких районах города. При этом на Университетской набережной из-за дефицита выставочных площадей находится не больше 1% из фонда музея.

Уточняется, что площадь административного корпуса объекта составляет 7,5 тысяч «квадратов», что больше чем все историческое здание Кунсткамеры. Интересно, что для удобства в перемещении реликвий корпуса соединили крытым надземным переходом.