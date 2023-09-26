Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея в Петербурге для подготовки к госслужбе с детства

Президент России Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) о возвращении к жизни Царскосельского лицея. В заведении учащихся будут готовить к государственной службе.

Фото: пресс-служба Кремля

Соответствующая инициатива принадлежит ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову, сообщает «Петроград». Идея о возрождении Царскосельского лицея в Петербурге была вынесена на обсуждение. Путин предложение поддержал, а сам ректор акцентировав внимание, что такое заведение позволит привить патриотизм еще со школьной скамьи.

Предполагается, что в Царскосельском лицее молодежь будут усиленно готовить к государственной службе. Комиссаров предложил присвоить учреждению звание лицея президента РФ.

В настоящее время проект возрождения учреждения готовится.