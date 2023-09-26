Жители России назвали самое худшее качество своих начальников

Среди россиян провели опрос на тему самых раздражающих и приятных качеств в начальниках. Оказалось, что большинство граждан заметили неумение руководства ставить задачи.

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В ряде случаев работники признают профессионализм старших по статусу коллег, но утверждают, что постановка задач другим специалистам осуществляется неверно. Также некоторым руководителям, судя по результату опроса, не достает чувства юмора, сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Своим мнением на счет начальства поделились 3,5 тысячи человек старше 18 лет. Про неумение ставить задачи упомянули 23% опрошенных, а еще 17% поделились, что руководители нередко перекладывал на них свои обязанности. Также есть 16% работников, которых не устраивают личные качества начальника.

Плохое отношение к коллегам, готовность подставить их и злоупотребление полномочиями заметили 15% опрошенных. Кроме того, в список негативных характеристик вошли привычка руководителя звонить в нерабочее время, неуместный юмор и безответственные решения.

Из положительных качеств были перечислены профессионализм, хорошее отношение к коллективу и ответственность в работе. Некоторые также заметили нацеленность начальства на результат.