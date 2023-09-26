Новые квартиры для петербуржцев в среднем стали обходиться почти на 5% дороже

В большинстве регионов России зафиксировали увеличение средней стоимости нового жилья. Так, в Петербурге цена квадратного метра недавно построенной квартиры выросла на 4,7%.

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Так, в период с июля по сентябрь из 70 регионов только в семи наблюдается падение стоимости, сообщает Neva.Today. В Северной столице по итогам третьего квартала средняя итоговая сумма за «квадрат» достигла 230 тысяч рублей.

При этом в Ленинградской области жилье подешевело, но несильно. Средняя стоимость квадратного метра уменьшилась всего на 1%.

Сейчас, чтобы приобрести новую квартиру в Петербурге, нужно отдать в среднем около 12 миллионов рублей, что на 5,2% выше, чем три месяца назад. Однако эксперты считают, что подорожание не будет носить долгосрочный характер.

Одновременно с этим по всей стране «квадрат» новостроек стал стоить на 7,6% больше тех показателей, что фиксировалось в начале 2023 года. Средняя цена квартиры снизилась только в девяти регионах.

Ярче всего изменения в стоимости нового жилья заметны на территории Магнитогорска, а также в Челябинске и Мурманске.