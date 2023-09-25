Комтранс рассказал о положительном влиянии платных парковок и популярности «перехватов»

В Санкт-Петербурге растет популярность перехватывающих автостоянок, которые помогают автомобилистам избежать пробок по пути на работу. О том, как перехватывающие автостоянки, платные парковки и велоинфраструктура вписаны в транспортную реформу города, рассказал заместитель председателя городского Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Ваньчков отметил, что специалисты возводят перехватывающие станции в непосредственной близости от конечных станций метрополитена города на Неве. Они стали популярны у местных жителей, так как помогают избежать пробок по пути на работу и сократить время поездки. На сегодняшний день в городе есть 20 автостоянок, рассчитанных больше чем на 20 тыс. авто, сообщает АБН.

Заместитель главы Комитета добавил, что в Северной столице уже ведутся работы по созданию еще четырех городских автостоянок и двух перехватывающих парковках. Также ведутся строительные работы по созданию перехватывающей стоянки у станции метро «Шушары».

Ваньчков подчеркнул, что в культурной столице продолжается работа по модернизации подвижного состава всех видов общественного транспорта. Парки перевозчиков пополняются современной и экологичной техникой.

Отметим, что владельцы «Подорожника» могут пользоваться «перехватами» бесплатно, если сделать две поездки на общественном транспорте. С помощью него жители также могут сэкономить больше 20 рублей за каждую поездку.

Ваньчков также обратил внимание, что появление платных парковок позволило улучшить транспортную ситуацию на дорогах города. Нововведение позволить сократить стоянку транспортных средств в 4-5 раз.

Зампред комтранса напомнил, что в Петербурге началась разработка велоконцепции до 2030 года, которая будет направлена на развитие веломаршрутов в регионе.