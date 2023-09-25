Бастующие сценаристы добились улучшения условий в новом контракте со сценаристами

Голливудские сценаристы смогли договориться о заключении нового трехлетнего контракта с продюсерами и стриминговыми сервиса. Известно, что продюсеры согласились на улучшенные условия.

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В Голливуде подходит к концу забастовка сценаристов после 146 дней борьбы за борьбы за улучшенные условия трудоустройства. Представители Гильдии сценаристов и Альянса кино- и телепродюсеров обсудили с юристами изменения в так называемом минимальном базовом соглашении, в том числе порядок использования генеративного искусственного интеллекта в производстве контента, сообщает телеканал 360.

Переговорный комитет заявил о том, что сделка обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах членства.

Напомним, что забастовка голливудских сценаристов началась 2 мая, когда подошло к концу действие контракта. Писатели потребовали улучшенные зарплаты и условия труда.