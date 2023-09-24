В Новгородской области мужчина наехал на собаку и травмировался

В Новгородской области накануне мотоциклист сбил собаку, после чего получил перелом ключицы. Оказалось, что собака случайно выбежала на дорожную часть.

Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В субботу, 23 сентября, в Пестове 56-летний местный житель на мотоцикле сбил собаку, после чего получил перелом ключицы, сообщает МК в Новгороде со ссылкой на управление ГИБДД по Новгородской области.

Отмечается, что инцидент произошел в 12:30 на улице Титова. Так, мужчина наехал на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть.

На месте дорожного происшествия работали медики и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Информация о судьбе собаки не уточнялась.

Напомним, что в Нижегородской области на трассе из-за выезда грузовика на встречку произошло массовое ДТП. Так, в результате столкновения маршрутной газели и грузовика пострадали 17 человек.