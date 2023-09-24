В Нижегородской области 17 человек пострадали в столкновении Газели и грузовика

В Нижегородской области на трассе из-за выезда грузовика на встречку произошло массовое ДТП. Так, в результате столкновения маршрутной газели и грузовика пострадали 17 человек.

Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

В воскресенье, 24 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что утром на трассе М-7 маршрутная Газель столкнулась с грузовиком. Авария произошла вблизи села Шелокша, сообщает Патрульный Петербурга.

Отмечается, что, согласно данным следствия, инцидент случился из-за того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали 17 человек, из которых пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Генеральную прокуратуру обратились с просьбой проверить все российские компании, занимающиеся производством и доставкой готовой еды. Причиной такого обращение стал инцидент с массовым отравлением в Санкт-Петербурге.