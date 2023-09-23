По Петербургом планируют производить больше зерна

В Ленинградской области начнет функционировать новый семенноводческий центр. Предприятие заработает после ввода в строй зерносушильного комплекса компании «Приневское».

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

На открытии нового производства в ходе рабочей поездки на территории Волосовского района присутствовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает «МК в ЛО». Он отметил, что сейчас регион является одним из лидеров в семеноводстве картофеля по всей России.

Дрозденко добавил, что с вводом нового комплекса Ленобласть сможет достичь больших успехов в семеноводстве зерновых культур и рапса.

Напомним, что бюджет Ленобласти выделяет субсидии на лизинговые программы приобретения сельхозтехники, а также компенсирует затраты на капитальное строительство объектов АПК и финансирует программу комплексного развития сельских территорий.