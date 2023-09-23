В России допускают возвращение масочного режима из-за всплеска заболеваемости

На фоне увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ в России задумались о возвращении масочного режима, однако к этой мере могут прибегнуть только некоторые заведения.

Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко пояснил, что сейчас идет распространение простудных заболеваний, гриппа и COVID-19 из-за чего здоровье граждан оказывается под угрозой. Именно поэтому некоторые учреждения могут на время самостоятельно ввести масочный режим, сообщает «МК в Калининграде».

При этом увеличение количества заболевших является естественным процессом для осени. Онищенко добавил, что по всей стране одновременно масочный режим точно не введут.

По словам специалиста, для эффективной защиты от вирусов необходимо привиться. В частности, речь идет о вакцинации от гриппа. Также жителям России напомнили, что важно хорошо питаться и принимать витамины.