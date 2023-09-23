В Петербурге досрочно обновили 2 км улицы Седова

В Невском районе Санкт-Петербурга обновили дорожное полотно улицы Седова. Известно, что работы завершили раньше срока.

Фото: пресс-служба Смольного

В общей сложности отремонтировали два километра улицы Седова. Мероприятия провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Бриф24.

Подчеркивается, что участок по Седова от площади Бехтерева до железнодорожного переезда на улице Дудко было принято привести в порядок досрочно, так как улица очень значима для жизни горожан.

Известно, что в 2023 году на территории Петербурга отремонтировали несколько крупных магистралей, применив комплексный подход и новые технологии. На Седова специалисты воспользовались методом объемно-функционального проектирования. Это технология уменьшает риск появления трещин и колеи.

Также были заменены люки канализационных колодцев и бордюры. Кроме того, специально для горожан с колясками, пожилых и маломобильных людей был занижен бортовой камень на пешеходных переходах.