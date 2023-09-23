Через год на Канонерском острове в Петербурге появятся две новые котельные

В Санкт-Петербурге обустроят еще две новые котельные. Строительство объектов специалисты планируют завершить до конца 2024 года.

Фото: пресс-служба Смольного

Газове котельные установят в Кировском районе, сообщает АБН. Компания «ТЭК СПб» может завершить работы примерно за год.

Отмечается, что новые объекты станут заменой двух старых центральных тепловых пунктов и на 70% сократят теплопотери в сетях. В ходе возведения котельных будут использоваться современные материалы и отечественное оборудование.

Примечательно, что объекты смогут функционировать без постоянного присутствия персонала. Уточняется, что в следующем отопительном сезоне от новых источников тепло и горячую воду получат пять тысяч жителей Канонерского острова.