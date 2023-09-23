Ургант объяснил, почему памятник его матери до сих пор не установлен

Пару лет назад на Комаровском кладбище под Петербургом состоялись похороны легендарной актрисы Нины Ургант, однако памятника на ее могиле нет до сих пор. Сын артистки рассказал, почему установка объекта так затянулась.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Советский и российский актер театра и кино, сын покойной артистки, Андрей Ургант пояснил, что сейчас семья выбрала проект и камень памятника. Кроме того, уже прошла встреча со скульптором и руководством Комаровского кладбища. Тем не менее, точные сроки установки монумента все еще не названы, сообщает «МК в Питере».

Пока семья надеется, что погода по окончанию работ над памятником не подведет. Если монумент изготовят до первого снега, то он будет установлен в этом году, а если мероприятия затянутся, то уже весной.

Также актер добавил, что на Комаровском кладбище достаточно тесно, из-за чего есть проблемы с транспортировкой.

Напомним, что с актрисой Ниной Ургант попрощались 8 декабря 2021 года. Несколько десятилетий она работала в Александринском театре.