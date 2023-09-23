В Петербург поставят больше 90 импортных скорых за 643 млн рублей

Власти Петербурга определились с поставщиком машин скорой помощи. На обновление автопарка городских учреждений понадобится больше 600 миллионов рублей.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В общей сложности планируется закупить 94 импортные кареты скорой помощи. Согласно данным на сайте государственных закупок, победителем конкурса был признан «Аларм-Моторс Лахта».

В результате Петербург получит 94 иномарки Ford Transit. Сумма контракта составляет 643,4 миллиона рублей.

Вероятно, самое дешевое транспортное средство обошлось местным властям в немногим больше 1,1 миллиона рублей. Таких машин закупили 76 штук. Самая дорогая карета обошлась в 5,6 миллиона рублей, их приобрели девять штук.

Предполагается, что новые автомобили скорой помощи появятся в автопарках медучреждений города до декабря 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северную столицу приехал бронированный автомобиль скорой помощи «Швабе».