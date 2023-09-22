Под Петербургом в Выборгском направлении начнут ходить дополнительные «Ласточки»

В 2024 году отдельные пары поездов продлят сразу несколько районов Ленобласти. Кроме того, будут запущены дополнительные «Ласточки».

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Вагоны к поездам планируют добавить в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Киришском и Волосовском районах. Будет увеличена составность поездов категории «Стандарт», курсирующих на Финляндском направлении, сообщает Онлайн47 со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по транспорту

Отмечается, что удлинение составов необходимо для увеличения транспортной подвижности населения. Кроме того, прорабатывается вопрос запуска дополнительных скоростных электропоездов «Ласточка» в Выборгском направлении.

По прогнозам экспертов, объем транспортной работы пригородной пассажирской компании на 2024 год по Ленобласти составляет почти 78,5 миллионов километров, а также пассажирооборота – 1,615 миллиарда километров. Таким образом, показатель прошлого года увеличился на 1,9%.