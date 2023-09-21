Автоэксперт рассказали, будет ли штраф эффективен для любителей не пристегивать ремни

В России установили дорожные камеры, которые будут отслеживать непристегнутых пассажиров, передвигающихся на автомобилях. Так, за отсутствие ремня будут штрафовать 1 000 рублей.

Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

Глава дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в Москве появилось порядка 500 камер, которые фиксируют отсутствие ремня. Тестировать такую процедуру 20 сентября начали в Петербурге, сообщает Бриф24.

Автоюрист Константин Юрков рассказал, что сомневается в установленных на дорогах камеры. Он не уверен, что они смогут зафиксировать всех пассажиров. Особенно этот вопрос касается сидящих на задних сидениях

По его словам, что устройства станут отслеживать лишь тех, кто находится спереди справа. Поэтому мера окажется малоэффективной.

Юрков отметил, что размер штрафа небольшой. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что для эффективности необходимо штрафовать на 5 тыс. рублей.