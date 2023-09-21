Петербургские журналисты вновь убедились в незаконности действий противников строительства автобусной площадки на Парнасе

В Петербурге некоторые жители дома №25 на Заречной улице начали общаться в Следственный комитет, выступая против появления разворотной площадки, хотя ее строительство законно. По их словам, зеленое пространство перед домом «закатают асфальтом» и лишат их площадок для отдыха. Вероятно, противники транспортных улучшений путают права и интересы.

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Площадка для строительства займет только часть зеленой территории, на которой есть несколько игровых мест для детей. Однако этот сквер напоминает скорее газон, на котором почти нет деревьев. Природу удалось обнаружить только в виде зарослей, за которыми спрятались нежилые дома, сообщает МК в Питере.

Отметим, что, согласно документам, территория была сформирована в соответствии с законом Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» 2007 года. Так, ее площадь составляет 1,96 гектара, а само кольцо на самом деле имеет форму треугольника. Кроме того, на фотографиях 2021 года видно, что на месте стройки были такие же заросли, что и у нежилых домов.

Местных жителей давно проинформировали, что на территории появится разворотное кольцо для общественного транспорта, однако есть те, кто считает их «неправильными и коррупционными» — поступало обращение даже в Следственный комитет. Однако плановое строительство инфраструктуры не нарушает чьи-либо права, а детскую площадку могли возвести в замкнутом дворе. В этом вопрос жильцам поможет не СК, а местный муниципалитет или районная администрация.

Напомним, что разворотную площадку для автобусов хотят построить на Заречной улице для улучшения транспортной инфраструктуры города, а не просто так. Автоэксперт Владимир Сажин добавил, что транспортная доступность Парнаса зависит в том числе от наличия разворотного кольца. Ее строительство позволит жителям ездить по делам в другие районы города на Неве.

По словам кандидата политических наук, доцента РАНХиГС Виталия Горохова, автобусам приходится останавливаться рядом с жилыми домами, что создает беспокойство для местных жителей. Однако исправить сложившуюся ситуацию можно с помощью строительства разворотной площадки.