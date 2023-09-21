Петербуржцам рассказали о котосотруднике «Северной верфи» Матросе
Кошки с древних времен известны как верные спутницы мореплавателей. Так, в истории есть целые династии корабельных котов, одна из них может быть связана с котосотрудником «Северной верфи». Однако подробно его родословную не удалось установить.
Матрос впервые появился на проходной судостроительного предприятия пять лет назад. Сперва его назвали Стерегущим, однако потом решили принять как члена экипажа и дали другое имя, рассказал директор Музея истории Северной верфи Дмитрий Агальцов.
Он отметил, что заводчане активно подкармливали кота и он быстро прижился. По его словам, сперва его назвали Стерегущим из-за корвета с аналогичным названием, но вместе с судном ушел и кот. Однако спустя время вернулся и его назвали Матросом, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
Отмечается, что Матрос — модник и стиляга. В его богатом гардеробе есть даже солнцезащитные очки.