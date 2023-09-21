Петербуржцам рассказали о котосотруднике «Северной верфи» Матросе

Кошки с древних времен известны как верные спутницы мореплавателей. Так, в истории есть целые династии корабельных котов, одна из них может быть связана с котосотрудником «Северной верфи». Однако подробно его родословную не удалось установить.

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Матрос впервые появился на проходной судостроительного предприятия пять лет назад. Сперва его назвали Стерегущим, однако потом решили принять как члена экипажа и дали другое имя, рассказал директор Музея истории Северной верфи Дмитрий Агальцов.

Он отметил, что заводчане активно подкармливали кота и он быстро прижился. По его словам, сперва его назвали Стерегущим из-за корвета с аналогичным названием, но вместе с судном ушел и кот. Однако спустя время вернулся и его назвали Матросом, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Отмечается, что Матрос — модник и стиляга. В его богатом гардеробе есть даже солнцезащитные очки.