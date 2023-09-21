Капкейки на заказ в Москве: разнообразие начинок на любой вкус

Капкейки – это порционные десерты. Они напоминают собой мини-торты, которые выпекаются в индивидуальной упаковке. Такие угощения подойдут для детского дня рождения, свадьбы или юбилея, корпоратива. Кексы с фирменной символикой могут использоваться в качестве символических корпоративных подарков для клиентов и партнеров, для оформления фуршетного стола во время корпоративов или презентаций.

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Если вы хотите заказать вкусные капкейки, оформленные с учетом ваших пожеланий, то воспользуйтесь услугами кондитерской «Пироженка.рф». Она предлагает разнообразие начинок:

шоколадный бисквит с клубничной начинкой;

ванильный бисквит с шоколадной начинкой;

шоколадный бисквит с начинкой яблоко-корица;

ванильный бисквит с начинкой яблоко-корица;

ванильный бисквит с мягкой карамелью;

шоколадный бисквит с шоколадной начинкой.

Наполнение можно выбрать самостоятельно при оформлении заказа через сайт. Если вы готовите угощения для большой компании, то можно заказать ассорти с несколькими вкусами. При сложности выбора смело обращайтесь к консультантам. Они подберут начинки, ориентируясь на ваши вкусовые предпочтения.

Капкейки на заказ здесь можно оформить на любой вкус. В качестве декора используется крем, изделия из мастики, съедобная печать, свежие ягоды и фрукты. В галерее на сайте кондитерской собраны фотографии выполненных заказов. Это капкейки к разнообразным праздникам – 8 марта и 23 февраля, день знаний, дни рождения, Новый год. Вы можете взять за основу любой из представленных вариантов или предложить свой эскиз. Опытные кондитеры реализуют любую вашу идею. Вы получите не только вкусные, но и стильно оформленные десерты с учетом всех ваших пожеланий.

Для приготовления капкейков используются только свежие продукты. Четкое следование рецептуре позволяет добиться неповторимого вкуса, поэтому многие клиенты становятся постоянными заказчиками. Вы к любому празднику или мероприятию сможете быстро заказать капкейки, макаронс, торты и другие сладости через сайт. Курьеры доставят заказ в оговоренное время не только в Москве, но и в Московской области. Дополнительно можно заказать оформление любого десерта в подарочную упаковку.

По материалам сайта пироженка.рф.