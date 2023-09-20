Психолог рассказала, как пережить осеннюю хандру

В Санкт-Петербурге с завершением летнего сезона многие жители впадают в осеннюю хандру. Это связано с отсутствием солнца, которое вырабатывает серотонин. В связи с этим психолог Софья Сулим рассказала, как справиться с проблемой.

Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Софья Сулим отметила, что во время осенней меланхолии необходимо расслабиться, отдохнуть и постараться выбросить лишнее из жизни. По ее словам, в этом случае необходимо давать себе время на отдых, сообщает МК в Питер.

Психолог рассказала, что с такой проблемой можно столкнуться из-за нехватки солнца в любой период года. Однако чаще всего личные проблемы проявляются осенью.

Она порекомендовала заранее планировать дни недели — для работы и отдыха. Так будет проще перейти в другой сезон, потому что произойдет адаптация.

Напомним, что в Петербурге с началом осеннего сезона в офисах часто появляются сотрудники с простудой. В связи с этим врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как не простудиться во время офисной работы.