МегаФон: в парке Сосновка появился более быстрый мобильный интернет

В петербургском парке Сосновка, площадь которого составляет 302 гектара, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости 50 Мбит/с. Для комфортной прогулки по парку расширили покрытие сети и увеличили скорость передачи данных.

Фото: Pxhere

Сосновка — крупнейший лесной массив в черте Северной столицы. Так, в 1840 году именно там принимал участие в дуэли поэт Михаил Лермонтов. И в наши дни многие жители и гости города приезжают туда для отдыха, занятий спортом и прогулок.

Специалисты обновили инфраструктуру связи в высокочастотном диапазоне LTE, что позволило отдыхающим как слушать музыку онлайн, так и пользоваться онлайн-картами, чтобы не сбиться с пути.

Директор компании МегаФон в Петербурге и области Максим Токаренко рассказал, что с каждым годом потребление трафика в массиве увеличивается, поэтому эксперты постоянно работают над модернизацией сети.

По его словам, для компании важно обеспечивать горожан и туристов качественными услугами связи. В связи с этим эксперты круглосуточно работают над развитием сети в культурной столице. Особое внимание уделяется местам с наибольшей активностью пользователей