В Петербурге стоимость стройматериалов подскочила на 20%

Жители Северной столицы стали тратить больше денег на строительные материалы и возведение частных домов. Цены сильно изменились по сравнению с теми, что наблюдались в начале года.

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Так, средняя стоимость материалов для строительства загородных домов подскочила на 20%, сообщает «МК в Питере». По данным аналитиков ГК Puzzle Realty, больше всего подорожали клееный брус, а также дымоходы и герметики. Здесь увеличение цены меняется 50 до 60 %.

Отмечается, что в настоящее время далеко не все стройматериалы производятся в России. Этот фактор влияет на окончательную стоимость. А вот, например, большинство лакокрасочных изделий и утеплителей привозят из Белоруссии, поэтому их цена связана с курсом рубля.

Эксперты отмечают, что на рынке строительных материалов чувствуется некоторый дефицит. В частности это происходит из-за того, что они идут на стратегические проекты и уменьшают объемы продукции на частное домостроение.

Допускается, что стройматериалы подешевеют с приходом холодов, поэтому зимой строительство будет более выгодным.