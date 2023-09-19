К 2024 году из Петербурга планируют запустить первые беспилотные паромы

В Санкт-Петербурге тестирование проходят первые беспилотные пассажирские суда. Паромы могут быть использованы для перевозки пассажиров уже в следующем году.

Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Так, беспилотное управление на своих судах хочет установить Sitronics Group. Сейчас система уже проходит тестирование, сообщает «Петроград». При успешном завершении испытаний паромы-беспилотники в 2024 году начнут переправлять людей.

По словам президента Sitronics Group Николая Пожидаева, беспилотные системы управления, которые внедряются на двух паромах, курсирующих между Петербургом и Калининградом, в перспективе могут быть использованы и по акватории Северного морского пути.

Допускается, что первой беспилотной моделью, использующей систему автономного судовождения, станет Ecovolt.