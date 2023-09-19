Малые предприятия Северной столицы испытывают кадровый голод

За текущий год на предприятиях малого, среднего и микробизнеса в Санкт-Петербурге открылось рекордное количество свободных вакансий. Работодатели активно ищут новых сотрудников.

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Согласно исследованию аналитиков hh.ru, общее количество вакансий во всех сферах увеличилось на 68%. При этом больше всего свободных мест наблюдается в сегменте малого бизнеса. Так, с начала года количество вакансий увеличилось на 25%, сообщает АБН.

Отмечается, что в этом секторе чаще всего ищут представителей сферы перевозок и логистики, промышленного оборудования, производства бытовой и оргтехники, а также строителей и проектировщиков.

В микробизнесе свободных мест также стало больше. Здесь работодатели ищут экспертов в области строительства и эксплуатации зданий, розничной торговле и в сфере информационных технологий.

Средний бизнес представил на 20% больше свободных вакансий. Дефицит сотрудников наблюдается в ресторанно-гостиничного бизнесе и туризме, в розничной торговле. Кроме того, ищут специалистов в области продаж и аренды недвижимости.

Тем не менее, даже несмотря на нехватку кадров, Петербург одним из лидеров по вовлеченности горожан в малый и средний бизнес.