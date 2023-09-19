В Ленобласти заинтересовались строительством деревянных многоэтажек по новым технологиям

Под Петербургом был подписан документ, согласно которому на территории региона могут появиться деревянные многоэтажные дома. В возведении зданий будут применены новые технологии.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор научно-исследовательского центра (НИЦ) «Строительство» Виталий Крючков в Доме правительства региона 19 сентября подписали договор о сотрудничестве. Организация займется возведением деревянных многоэтажек, сообщает Онлайн47.

Отмечается, что проект реализуют за счет новых технологий. При этом, по словам руководителя НИЦ, помимо возведения многоэтажных деревянных зданий деятельность учреждения имеет широкий спектр направлений. Дрозденко же заметил, что проекты будут востребованы не только у властей, но и у предпринимателей, а также в подшефных региону территориях.

Дрозденко напомнил, что в области есть несколько предприятий, которые занимались строительство модулей, конструкций и домов из дерева. Только они были ориентированы на Европу и Скандинавию. Соглашение с центром поможет таким предприятиям, считает губернатор.

Договор о сотрудничестве важен еще потому, что в Ленобласти превышен объем строительства жилья. Также здесь много инвестиций в эту сферу.

В заключении Дрозденко добавил, что соглашение распространяется не только на построенные объекты, но затрагивает вопросы экологии и охраны окружающей среды.