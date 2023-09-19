В Петербурге Арбитражный суд арестовал ценные бумаги VTB Europe на 80 миллионов евро

Банк ВТБ подал иск к своей бывшей европейской дочерней компании VTB Bank (Europe). В результате суд арестовал ценные бумаги компании на сумму больше 80,7 миллиов евро.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Так, кредитная организация ВТБ обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании задолженности, размер которой превысил 112 миллионов евро.

Кроме того, было выдвинуто требование принять обеспечительные меры, сообщает телеканал «360». В результате ценные бумаги VTB Bank (Europe), включая и те, что находились на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ, арестовали на сумму больше 80,7 миллионов евро.

Таким образом, требование ВТБ о принятии обеспечительных мер было также удовлетворено в полном объеме.