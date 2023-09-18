Автоэксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России к концу 2023 года

В России непрерывно дорожают автомобили, и очередной скачок цен, по словам специалиста, ожидается к концу текущего года.

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Впервые резкое изменение стоимости транспортных средств в большую сторону эксперты заметили в августе. Тогда случилась, так называемая, первая волна сложившейся тенденции. В сентябре ситуация не улучшилась, в некоторых случаях удорожание достигло 20 %.

Автомобильный эксперт Алексей Хресин в беседе с «Бриф24» пояснил, что в обозримом будущем снижение цен на машины точно ждать не стоит. Как минимум, до конца года цены точно будут расти. Особенно, если учесть то, что в декабре будет традиционный всплеск покупок.

По словам специалиста, динамика цен на авто сильно зависит от курса доллара и евро к рублю. Пока эти показатели все еще находятся в невыгодном для российской экономики состоянии. Единственное, что способно уравновесить цены на автомобили, — это регулирование дилерской наценки со стороны завода или дистрибьютора.

Еще один автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто подтвердил, что к концу 2023 года цены в среднем поднимутся на 5-10 %, а то и больше.