Учитель из Петербурга представит уникальные приемы и поборется за хрустального пеликана на конкурсе в Москве

Житель Петербурга, который преподает историю и обществознание в одном из лицеев города, продемонстрирует свое мастерство в столице России. В арсенале учителя не только интересные приемы, но и особый подход, которым пользуются далеко не все специалисты.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Преподаватель Президентского физико-математического лицея № 239 Евгений Румянцев представит Петербург на конкурсе «Учитель года России». За победу в соревнованиях специалист сможет получить хрустального пеликана, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что у петербургского учителя очень интересный подход к изучению своих предметов. В ходе уроков для учеников устраиваются игры, иллюстрируются исторические факты и наглядно показываются ситуации.

Интересно, что иногда занятия проводятся прямо на улице у зданий и памятников города, что, по мнению педагога, является самой лучшей «иллюстрацией» истории. Для того, чтобы погрузить учеников в древность, учитель устраивает походы. Оказалось, что Румянцев вот уже 10 лет руководит туристским клубом, который работает в лицее с 1964 года.

В Москву преподаватель отправится 21 сентября. Известно, что один победный пеликан в лицее уже живет. Хрустальной птице не достает пары.