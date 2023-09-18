Сын пенсионерки, обнаруженной у озера Долгое, рассказал, как узнал о смерти матери

О смерти пожилой петербурженки, которую накануне нашли на пустыре у озера Долгое, узнала ее семья. Один из сыновей женщины получил страшную весть из СМИ и сразу же понял, о ком идет речь.

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Напомним, что труп 64-летней женщины нашли 17 сентября в Приморском районе. На месте происшествия валялось две зажигалки.

По некоторым данным, к смерти петербурженки причастен ее сын, но не тот, что поехал на опознание. Брат возможного злоумышленника узнал о смерти матери через публикации в Сети, сообщает телеканал «360».

После получения шокирующей информации мужчина отправился в морг на опознание тела. Его 39-летнего родственника, который может быть причастен к смерти пенсионерки, задержали правоохранители.