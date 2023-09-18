Первый за 2023 год иностранный яхтсмен приплыл в Петербург на 12-метровом судне

Единственным яхтсменом, который прибыл в Санкт-Петербург за 2023 год, стал путешественник из Франции. Мужчина причалил к берегам города на Неве на 12-метровом судне.

Фото: baltphoto

Известно, что для визита в Петербург 35-летний француз выбрал яхту Swan 38. Длина такого судна составляет 12 метров, сообщает «МК в Питере».

Сам турист прибыл из провинции Коньяк. К своему плаванию мужчина готовился около года. До Северной столицы путешественник добирался через Нидерланды, по пути заглянул в Англию, Данию, Швецию и Финляндию.

Напомним, что до пандемии COVID-19 в петербургский порт заходили сотни туристов на парусниках. При этом в 2023 году приплыли только три парусных судна, пара из которых оказалась перегонщиками.