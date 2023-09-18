В Северной столице пациенты, победившие рак, встретились со своими донорами

В Международный день донора костного мозга на территории Петербурга организовали встречу доноров и реципиентов. Пациенты и их спасители встретились только спустя два года, как заведено по правилам.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Напомним, что Международный день донора костного мозга отмечается каждую третью субботу сентября. В этот раз, встреча с донорами выпала на 16 сентября. В Петербург приехали жители разных регионов, сообщает Neva.Today.

Пациентов и их спасителей связал Фонд помощи больным раком AdVita. Отмечается, что для успешной трансплантации костного мозга донор и реципиент должны быть генетически близкими. Существует даже понятие «генетические близнецы». Уточняется, что такое лечение оплачивают сами пациенты.

В ходе встречи победившие опасную болезнь встретились со своими донорами. Это стало возможно только спустя два года.

Люди, справившиеся с недугом, рассказывали свои истории, а также благодарили своих спасителей. Кроме того, на мероприятии выступили врачи и другие специалисты, участвующие в борьбе с раком.