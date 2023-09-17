В Петербурге сотрудники IT-компаний получат отсрочку от армии

В России сотрудникам IT-компаний в возрасте до 30 лет предоставили возможность получить отсрочку от срочной службы в армии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В РФ с 1 января 2024 года вместе с федеральным законом об увеличении призывного возраста вступит указ об отсрочке от службы в армии для сотрудников IT-компаний, которые не достигли 30-летнего рубежа, сообщает МК в Новгороде.

Отмечается, что для получения отсрочки сотруднику необходимо иметь гражданство России, иметь высшее образование и работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Последнее требование не распространяется для тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Напомним, что жители Санкт-Петербурга стали получать странные повестки, в которых указаны более долгие сроки службы. При этом сами военные комиссариаты эту информацию не подтверждают.