В Российской Федерации рекордные показатели урожая пшеницы в 2023 году укрепляют рынок страны. Так, РФ остается лидером по объему поставляемой продукции на мировой рынок.

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Россия уже второй год подряд считается лидером, которая поставляет пшеницу на мировой рынок. Так, трейдерам удается преодолевать финансовые и логистические сложности, что позволяет поставкам достигать высоких показателей, сообщает АБН.

Отмечается, что рост поставок на международный рынок спровоцировало падение цен до самых низких показателей почти за три года.

Аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло считает, что у российской пшеницы очень мало конкурентов на международном рынке.

Напомним, что в Петербурге многие жители предпочитают пшеничную муку, однако специалисты рассказали о лучших ее аналогах: овсяная, гречневая, амарантовая, кукурузная и рисовая. По словам экспертов, степень их обработки позволяет сохранять больше нутриентов.