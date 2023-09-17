В России при необходимости могут вернуть коронавирусные ограничения

В здании российского правительства приняли решение вновь ввести меры против коронавирусной инфекции. Так, там введут масочный режим и сократят количество посетителей.

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В отдельных учреждениях могут в случае необходимости возобновить действие коронавирусных ограничений в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что масочный режим без серьезных оснований возобновлять не планируется. Кроме того, рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом для ведомства был ожидаемым. Это произошло в связи с началом осеннего сезона.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за неделю показатели выросли на 43%. Однако темпы распространения остаются ниже уровня эпидемического порога.