В Волхове добровольцы очистили парк Петра Антипова от мусора

В Волховском районе Ленинградской области добровольцы очистили парк имени Петра Антипова от мусора. Так, они не только собрали отходы, но и расчистили русло ручья.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Волхове экоактивисты провели уборку в парке имени Петра Антипова. Добровольцы занимались сбором отходов, а также чисткой русла ручья. Кроме того, в парке они высадили деревья и спилили засохшие стволы, сообщает Бриф24.

Кроме того, активисты поздравили лесничих с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 17 сентября.

Напомним, что концепцию парка в Волхове разработали экологи и дизайнеры на форуме «Ладога».

Напомним, что в Санкт-Петербурге определились с подрядчиком, который займется возведением нового комплекса по переработке отходов на территории Ленобласти. Известно, что инвестиции в проект составят около 12 миллиардов рублей.